KARESİ SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
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