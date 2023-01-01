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ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI MALATYA

MALATYA - CUMHUR İTTİFAKI

YENİDEN REFAH PARTİSİ
%0 0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
%0 0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
%0 0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
%0 0
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay

MALATYA - CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİ / 0

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Kaynak: Anadolu Ajansı