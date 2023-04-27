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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ARAPGİR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ARAPGİR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ARAPGİR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,262 | Katılım Oranı: %87.16
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.753,810 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %36.932,570 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.11425 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.2184 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.856 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.214 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,600 | Katılım Oranı: %78.86
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.183,608 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %42.212,811 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.6240 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,921 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,612 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.72 2,994 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%30.55 2,141 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.23 927 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%6.26 439 oy 0
İyi Parti
%5.52 387 oy 0
Saadet Partisi
%1.2 84 oy 0
Vatan Partisi
%0.29 20 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.24 17 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı