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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ÇERMİK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇERMİK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇERMİK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 30,594 | Katılım Oranı: %73.64
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.8912,921 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %28.466,141 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %8.51,834 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.8388 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.94202 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4189 oy
%100
Seçmen Sayısı: 28,992 | Katılım Oranı: %60.53
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.2110,651 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %35.556,087 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.23382 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı