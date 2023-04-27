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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGANİ
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HANİ
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ / 12

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞEHİR
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,024,929 | Katılım Oranı: %83.67
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %64.34534,414 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %27.38227,478 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %6.1851,311 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.028,432 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.978,030 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.121,003 oy
%100
Seçmen Sayısı: 927,497 | Katılım Oranı: %70.13
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %64.17410,390 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %33.48214,115 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.3515,015 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı