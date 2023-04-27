GÖLYAKA SEÇİM SONUÇLARI

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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AKÇAKOCA
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CUMAYERİ
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GÜMÜŞOVA
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YIĞILCA
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