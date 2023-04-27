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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DÜZCE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DÜZCE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0

DÜZCE MİLLETVEKİLLERİ / 3

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 268,337 | Katılım Oranı: %91.09
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.01173,965 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %18.5244,118 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.1814,727 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.092,607 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.952,256 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.25594 oy
%100
Seçmen Sayısı: 250,426 | Katılım Oranı: %81.69
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.57147,476 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %24.649,316 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.833,671 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı