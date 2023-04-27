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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KARAKOÇAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KARAKOÇAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PALU
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAKOÇAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 20,045 | Katılım Oranı: %83.88
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.28,121 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %33.245,377 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %12.642,044 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %2.48401 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.31212 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1321 oy
%100
Seçmen Sayısı: 19,936 | Katılım Oranı: %73.78
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.587,842 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %40.55,819 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %4.93708 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı