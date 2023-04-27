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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ELAZIĞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PALU
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0

ELAZIĞ MİLLETVEKİLLERİ / 5

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 412,412 | Katılım Oranı: %84.78
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.98237,766 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %15.5952,963 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.4721,973 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.2821,322 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.575,337 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.12391 oy
%100
Seçmen Sayısı: 391,153 | Katılım Oranı: %74.88
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.56201,342 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %18.5552,943 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.8831,057 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı