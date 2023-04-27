AZDAVAY SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
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