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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KASTAMONU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0

KASTAMONU MİLLETVEKİLLERİ / 3

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 285,917 | Katılım Oranı: %87.15
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.95165,469 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %19.8247,562 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.8423,614 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.761,815 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.33783 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.31734 oy
%100
Seçmen Sayısı: 279,394 | Katılım Oranı: %79.32
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.83142,533 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.7770,957 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.43,035 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı