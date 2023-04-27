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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ALTINTAŞ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ALTINTAŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINTAŞ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,447 | Katılım Oranı: %88.53
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.817,952 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %14.131,502 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.541,014 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.02108 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3133 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1920 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,955 | Katılım Oranı: %84.39
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.997,553 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %27.512,927 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.49159 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 8,269 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,335 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%58.33 6,253 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%18.81 2,016 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.42 1,224 oy 0
İyi Parti
%9.02 967 oy 0
Saadet Partisi
%1.34 144 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.6 64 oy 0
Vatan Partisi
%0.27 29 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.21 23 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı