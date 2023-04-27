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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KÜTAHYA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0

KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİ / 5

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 422,653 | Katılım Oranı: %91.3
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.55268,636 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %16.5462,115 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %10.0737,824 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.324,950 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.321,210 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2742 oy
%100
Seçmen Sayısı: 417,342 | Katılım Oranı: %84.95
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.31238,850 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %29.54101,782 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.153,974 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı