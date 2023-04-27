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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

AYDINCIK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AYDINCIK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

AYDINCIK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,452 | Katılım Oranı: %89.09
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.983,417 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %30.772,238 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %20.861,517 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5842 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4432 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3727 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,415 | Katılım Oranı: %78.35
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %62.694,058 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.052,269 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.26146 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,777 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,392 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.73 2,610 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%25.67 1,875 oy 0
İyi Parti
%20.08 1,467 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%15.98 1,167 oy 0
BAĞIMSIZ
%5.12 374 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.07 78 oy 0
Saadet Partisi
%0.68 50 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.45 33 oy 0
Vatan Partisi
%0.34 25 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı