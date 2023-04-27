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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

MUT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MUT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

MUT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 46,403 | Katılım Oranı: %89.86
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.7419,755 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %31.0412,583 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %18.597,536 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1405 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.44177 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1978 oy
%100
Seçmen Sayısı: 45,039 | Katılım Oranı: %79.39
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %57.8720,109 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.1313,946 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2696 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 21,057 oy 0
Millet İttifakı
%0 18,861 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.88 16,195 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%30.65 12,448 oy 0
İyi Parti
%14.66 5,953 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.97 4,862 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.15 467 oy 0
Saadet Partisi
%1.13 460 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.92 374 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.27 110 oy 0
Vatan Partisi
%0.24 97 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı