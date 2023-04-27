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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ÇAYELİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇAYELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 33,038 | Katılım Oranı: %87.89
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %83.5323,752 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %9.972,835 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.21,479 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9257 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2365 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1646 oy
%100
Seçmen Sayısı: 32,353 | Katılım Oranı: %78.12
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.8421,357 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %13.413,336 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.75187 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 24,257 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,068 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%68.82 19,633 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.21 4,624 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%6.98 1,992 oy 0
İyi Parti
%5.9 1,684 oy 0
Saadet Partisi
%1.37 392 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.97 276 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.4 115 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.15 42 oy 0
Vatan Partisi
%0.13 36 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı