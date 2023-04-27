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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

DEREPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DEREPAZARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREPAZARI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,698 | Katılım Oranı: %90.45
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %84.824,281 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %11.17564 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %2.36119 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.4372 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.168 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.063 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,503 | Katılım Oranı: %81.56
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.894,482 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %13.11684 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %152 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,342 oy 0
Millet İttifakı
%0 678 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%71.47 3,617 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.33 725 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%8.14 412 oy 0
BAĞIMSIZ
%5.45 276 oy 0
İyi Parti
%3.22 163 oy 0
Saadet Partisi
%2.04 103 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.47 24 oy 0
Vatan Partisi
%0.12 6 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.06 3 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı