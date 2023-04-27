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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ERENLER SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ERENLER CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ERENLER MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 60,970 | Katılım Oranı: %90.25
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.9940,979 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %14.777,964 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.943,201 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.79967 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.4756 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1158 oy
%100
Seçmen Sayısı: 55,495 | Katılım Oranı: %79.2
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.4232,475 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %22.429,653 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.17933 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 41,824 oy 0
Millet İttifakı
%0 10,867 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%63.76 34,520 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.49 7,304 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%10.32 5,586 oy 0
İyi Parti
%7.76 4,200 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.42 1,310 oy 0
Saadet Partisi
%2 1,081 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 79 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.11 60 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı