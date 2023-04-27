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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

CANİK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

CANİK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

CANİK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 70,050 | Katılım Oranı: %88.63
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.6345,749 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %16.139,760 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.944,201 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.94568 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.19113 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.17101 oy
%100
Seçmen Sayısı: 64,508 | Katılım Oranı: %73.64
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.9935,441 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %22.8810,670 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.13525 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 46,834 oy 0
Millet İttifakı
%0 13,273 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%59.05 35,830 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%18.14 11,004 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.79 7,153 oy 0
İyi Parti
%8.67 5,259 oy 0
Saadet Partisi
%1.42 861 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.18 715 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.64 387 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 96 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.12 73 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı