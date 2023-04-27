VEZİRKÖPRÜ SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAÇAM
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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ATAKUM
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AYVACIK
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
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CANİK
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
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HAVZA
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İLKADIM
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KAVAK
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LADİK
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SALIPAZARI
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TEKKEKÖY
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TERME
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YAKAKENT
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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19 MAYIS
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ALAÇAM
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ASARCIK
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ATAKUM
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
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CANİK
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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TERME
Açılan Sandık Oranı %0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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