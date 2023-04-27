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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ŞANLIURFA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLLERİ / 14

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,063,482 | Katılım Oranı: %81.28
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.8548,005 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %24.7208,848 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %8.1668,988 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.3711,581 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.857,213 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.121,014 oy
%100
Seçmen Sayısı: 934,896 | Katılım Oranı: %71.82
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.6455,170 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %26.24174,075 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %5.1634,251 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı