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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

BAYKAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BAYKAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ERUH
Açılan Sandık Oranı %0
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYKAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ERUH
Açılan Sandık Oranı %0
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 14,482 | Katılım Oranı: %80.04
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %46.885,224 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %44.95,003 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %6.04673 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.04116 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.93104 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2123 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,296 | Katılım Oranı: %69.62
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.524,842 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %48.244,716 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.24219 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,885 oy 0
Millet İttifakı
%0 537 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%50.1 5,542 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.46 4,365 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.7 520 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.55 282 oy 0
İyi Parti
%1.2 133 oy 0
Saadet Partisi
%1.1 122 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.53 59 oy 0
Vatan Partisi
%0.34 38 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı