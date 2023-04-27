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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ERUH SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ERUH CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
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ERUH MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,574 | Katılım Oranı: %83.19
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %60.775,053 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %31.32,603 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %6.1507 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.21101 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4437 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1714 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,241 | Katılım Oranı: %77.77
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %70.65,486 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %26.032,023 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %3.37262 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,463 oy 0
Millet İttifakı
%0 363 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%63.43 5,295 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%25.35 2,116 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.16 347 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.77 231 oy 0
Hür Dava Partisi
%2.49 208 oy 0
İyi Parti
%1.2 100 oy 0
Saadet Partisi
%0.38 32 oy 0
Vatan Partisi
%0.23 19 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı