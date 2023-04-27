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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

SARIKAYA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SARIKAYA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 24,084 | Katılım Oranı: %80.98
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %82.2115,521 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %8.431,592 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.121,534 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.75142 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3567 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1324 oy
%100
Seçmen Sayısı: 24,928 | Katılım Oranı: %74.7
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.7713,015 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %28.195,184 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.04192 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 16,436 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,501 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%55.02 10,503 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%31.08 5,933 oy 0
İyi Parti
%6.85 1,308 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.29 1,010 oy 0
Saadet Partisi
%0.96 183 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.4 76 oy 0
Vatan Partisi
%0.2 39 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.2 38 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı