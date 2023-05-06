Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ERZURUM ÇAT
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
5.690 oy %66.94
2.592 oy %30.49

ERZURUM ÇAT SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ERZURUM GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.2 10.594
%0 0
%15.21 2.035
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.35 29.822
%0 0
%16.18 6.320
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.94 5.690
%0 0
%30.49 2.592
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.47 5.034
%0 0
%55.84 6.779
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.53 14.785
%0 0
%16.89 3.140
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%81.68 8.067
%0 0
%13.36 1.319
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.56 2.345
%0 0
%72.05 6.610
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.6 3.034
%0 0
%72.34 8.572
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.81 5.484
%0 0
%19.86 1.418
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.05 5.884
%0 0
%15.06 1.121
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.8 14.950
%0 0
%15.8 3.037
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.15 3.359
%0 0
%17.23 750
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.96 71.745
%0 0
%23.98 25.691
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.93 12.306
%0 0
%16.2 2.558
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%86.84 2.218
%0 0
%8.61 220
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.28 5.666
%0 0
%40.08 4.035
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%27.14 2.805
%0 0
%70.7 7.308
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%84.46 8.934
%0 0
%9.41 995
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.49 4.235
%0 0
%13.95 743
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.5 78.698
%0 0
%19.02 20.649
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,798 | Katılım Oranı: %80.85
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.945,690 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %30.492,592 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.22189 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3429 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,120 | Katılım Oranı: %86.73
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.666,446 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %17.51,643 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.17861 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %3.62340 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9286 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1312 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,616 | Katılım Oranı: %78.03
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.065,873 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %17.211,530 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %16.741,488 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı