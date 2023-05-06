ERZURUM ÇAT SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ERZURUM GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.2 10.594
|
%0 0
%15.21 2.035
|
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.35 29.822
|
%0 0
%16.18 6.320
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.94 5.690
|
%0 0
%30.49 2.592
|
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.47 5.034
|
%0 0
%55.84 6.779
|
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.53 14.785
|
%0 0
%16.89 3.140
|
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%81.68 8.067
|
%0 0
%13.36 1.319
|
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25.56 2.345
|
%0 0
%72.05 6.610
|
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25.6 3.034
|
%0 0
%72.34 8.572
|
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.81 5.484
|
%0 0
%19.86 1.418
|
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.05 5.884
|
%0 0
%15.06 1.121
|
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.8 14.950
|
%0 0
%15.8 3.037
|
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.15 3.359
|
%0 0
%17.23 750
|
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.96 71.745
|
%0 0
%23.98 25.691
|
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.93 12.306
|
%0 0
%16.2 2.558
|
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%86.84 2.218
|
%0 0
%8.61 220
|
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.28 5.666
|
%0 0
%40.08 4.035
|
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%27.14 2.805
|
%0 0
%70.7 7.308
|
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%84.46 8.934
|
%0 0
%9.41 995
|
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.49 4.235
|
%0 0
%13.95 743
|
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.5 78.698
|
%0 0
%19.02 20.649