Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA SAKARYA SAPANCA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
18.107 oy %60.37
10.035 oy %33.46

SAKARYA SAPANCA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
SAKARYA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.5 109.310
%0 0
%32.29 59.328
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.11 50.348
%0 0
%15.96 10.290
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.54 21.399
%0 0
%25.3 8.016
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.36 41.385
%0 0
%23.37 13.942
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.87 12.947
%0 0
%24.78 4.727
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.89 23.388
%0 0
%24.57 8.464
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.12 41.030
%0 0
%23.57 13.990
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.98 6.809
%0 0
%18.26 1.636
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.91 30.479
%0 0
%29.04 13.636
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.16 13.101
%0 0
%17.48 3.006
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.91 11.446
%0 0
%25.44 4.225
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.11 14.250
%0 0
%24.72 5.173
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.37 18.107
%0 0
%33.46 10.035
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.07 52.687
%0 0
%37.26 36.310
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.9 6.738
%0 0
%29.46 3.156
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.75 3.751
%0 0
%17.25 843
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 32,977 | Katılım Oranı: %92.39
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.3718,107 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %33.4610,035 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.881,764 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.2885 oy
%100
Seçmen Sayısı: 29,607 | Katılım Oranı: %91.92
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.0317,323 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %24.926,637 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.891,569 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.23593 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.78473 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1642 oy
%100
Seçmen Sayısı: 28,230 | Katılım Oranı: %81.56
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.3714,252 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %33.47,513 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.23726 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı