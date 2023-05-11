Google Pixel 7a: Çok Şey Sunan Orta Sınıf Bir Akıllı Telefon

Google, en yeni orta sınıf akıllı telefonu Pixel 7a'yı duyurdu. Telefon, geniş bir OLED ekran, güçlü bir Google Tensor G2 işlemci ve harika bir kamera sistemi dahil olmak üzere bir dizi etkileyici özellikle birlikte geliyor.

Pixel 7a'da 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü 6.1 inç OLED ekran bulunuyor. Ekranı keskin ve canlı. Yumuşak, akıcı kaydırma ve oyun oynamak için 90 Hz yenileme hızına sahip.

Telefon, en zorlu görevlerin bile üstesinden gelebilecek güçlü ve verimli bir çip olan Google Tensor G2 işlemci tarafından destekleniyor. Tensor G2 ayrıca, Canlı Çeviri ve Hareket Modu gibi bir dizi yapay zeka destekli özellikle donatılmış.

Pixel 7a'nın arkasında 64 MP ana sensör ve 13 MP ultra geniş sensörden oluşan çift kamera sistemi bulunuyor. Kameralar, çeşitli koşullarda harika fotoğraflar çekebiliyor ve ayrıca Gece Görüşü ve Portre Modu gibi bir dizi gelişmiş özelliğe sahiptir.

4500 mAh bataryayla piyasaya çıkan telefon, uzun pil ömrü sağlıyor. Telefon ayrıca hızlı şarjı da destekliyor.

Pixel 7a, Google'ın mobil işletim sisteminin en son sürümü olan Android 13'te çalışıyor. Android 13, yeni tasarım, iyileştirilmiş gizlilik denetimleri ve yeni üretkenlik özellikleri gibi yeni özellikler ve geliştirmelerle dolud.

Genel olarak, Google Pixel 7a, fiyatı için çok fazla değer sunan harika bir akıllı telefon. Harika bir ekrana, güçlü bir işlemciye, başarılı bir kameraya, uzun ömürlü bir pile ve temiz bir yazılım deneyimine sahip.



Google, oldukça uygun fiyatlı ve güçlü bir modelle piyasaya çıkardığı Google Pixel 7a ile dengeleri kendine çevirmeye hazır. Google Pixel 7a'nın ABD fiyatı 499 dolar olarak açıklandı.

Artıları:

90 Hz yenileme hızına sahip geniş OLED ekran

Güçlü Google Tensor G2 işlemci

Çeşitli gelişmiş özelliklere sahip mükemmel kamera sistemi

Uzun ömürlü pil ömrü

Android 13'te çalışır



Eksileri:

Genişletilebilir depolama yok

kulaklık jakı yok

Yüz kilidi yok

Google, yeni nesil büyük dil modeli PaLM 2'yi piyasaya sürdü

Google, yeni nesil büyük dil modeli PaLM 2'yi piyasaya sürdü

Google'ın Magic Compose özelliği, AI kullanarak metinlerinizi yeniden yazabilir

Google Haritalar, yeni bir "Rotalar için Sürükleyici Görünüm" özelliğine kavuştu