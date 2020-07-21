Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi 9'u ortaya çıkardı ve gelecek ay Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor. 6.53 inç FHD+ Dot Drop ekrana sahip olan Redmi 9, aynı zamanda TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikasyonuna ve hareket halinde koruma için Corning Gorilla Glass cama da sahip.

Redmi 9, önceki nesle kıyasla performansı yüzde 107 iyileştirilmiş MediaTek Helio G80 SoC yongadan gücünü alıyor. 5020 mAh (tipik) geniş kapasiteli batarya ile sunulan Redmi 9, uzun bir batarya ömrü sunuyor. Kullanım alışkanlığına bağlı olarak değişmekle birlikte bir gün boyunca şarj ihtiyacı duymuyorsunuz. 18W hızlı şarj teknolojisi de beraberinde geliyor.

Özel olarak tasarlanan arka parmak izi okuyucusu, kamera setinin altında duracak biçimde ve Redmi'nin mevcut akıllı telefon modellerinde yer verilen dairesel tasarımla çevreleniyor.

KAMERA DETAYLARI

Android 10 işletim sistemi altında çalışan MIUI 12 arayüzüyle gelen Redmi 9, 400 nit ekran parlaklık seviyesine sahip. Arka yüzünde 4'lü kamera kurulumu bulunan telefonun ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde görüntü alırken, bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Cihazın ön yüzünde ise 8 MP kamera bulunuyor. Cihazda 4K video kayıt desteği bulunmuyor.

FİYATI NEDİR?

3.5 mm kulaklık girişi, IR blaster ile gelen Redmi 9, çift SIM kullanımını ve ek microSD kart yuvasını destekliyor.

Redmi 9 üç renk seçeneğiyle satışta olacak: Karbon Grisi, Okyanus Yeşili ve Gün Batımı Moru. 3GB+32GB sürümü 2.799 TL ve 4GB+64GB sürümü 2.999 TL fiyat etiketine sahip olan Redmi 9'un Ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.