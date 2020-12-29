Xiaomi'de son haftalarda büyük bir hareketlilik vardı. Bazı kaynaklar yeni bir tanıtımın yolda olduğunu söylüyordu ve sonunda beklenen tanıtım gerçekleşti. Xiaomi yeni üst düzey telefonu Mi 11'i açıkladı. Telefonla birlikte dikkat çekici başka bir duyuru daha yapıldı. MIUI 12.5 tanıtıldı. Yeni sürümdeki temel değişiklikler arasında daha pürüzsüz arayüz, önceden yüklenmiş neredeyse tüm uygulamaları kaldırma özelliği ve kişisel bilgisayarlarla gelişmiş senkronizasyon bulunuyor.

Yeni arayüzde tasarım detayları yeniden ele alındı. Sistem genelindeki simgeler, animasyonlar ve menüler üzerinde birçok küçük dokunuş var. Xiaomi, sunum sırasında arayüzün akıcılığını iOS ile kıyasladı.

Donanımhaber'in haberine göre MIUI 12.5'in önceki versiyonlara göre en önemli yeniliklerinden biri çok çekirdekli paralel hesaplama desteği olarak göze çarpıyor. Bundan önce, sistemle ilgili tüm işler tek bir işlemci çekirdeğine atanıyordu. Şimdi ise birkaç çekirdek arasında dağıtılacak.

Xiaomi tarafından hayata geçirilen optimizasyonlar MIUI 12.5'i daha hızlı ve daha akıcı hale getirdi. Sistem kullanıcı arayüzünün yeniden yazılması sayesinde bellek kullanımı %20, arka plan bellek kullanımı %35 ve güç tüketimi %25 oranında azalmış durumda.

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Bir diğer önemli değişiklik, cihazdan kaldırılabilen önceden yüklenmiş uygulamaların sayısındaki artış oldu. Artık kullanıcılar Telefon, Mesajlar, Tarayıcı, Ayarlar, Saat, Galeri ve diğerleri dahil olmak üzere 9 ana uygulama dışındaki neredeyse tüm uygulamaları akıllı telefonlarından kaldırabilecekler.

Çinli şirketin lanse ettiği bir diğer yenilik olan MIUI+ ise akıllı telefonun ekranını Windows 10 çalıştıran bir bilgisayara yansıtmaya olanak sağlıyor. Böylelikle kullanıcıları telefonlarını ellerine almadan cihazlarıyla etkileşim kurabilecekler.

MIUI 12.5'deki diğer değişiklikleri yeni duvar kağıtları, doğadan ilham alan bildirim sesleri, belirsiz konum modu ve mağazadaki uygulamalar tarafından talep edilen veriler hakkında ek bilgiler sunma olarak sıralayabiliriz. MIUI 12.5'in halka açık beta sürümü, 2021 yılının Ocak ayı ortasında yayınlanacak.