Xiaomi Mi 11 resmen tanıtıldı! Xiaomi Mi 11'in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte tüm detaylar...

XIAOMI MI 11'İN TASARIMI VE EKRANI NASIL?

Yeni Xiaomi Mi 11, selefi Mi 10'a oldukça benzer bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Yanlardan büyük bir kavise sahip olan ekranın sol üst köşesinde küçük bir kamera deliği yer alıyor. Ekran çerçeveleri Mi 10'a göre biraz daha inceltildiğinden ekran/gövde oranının az da olsa iyileştirildiğini söylemek mümkün.

Xiaomi Mi 11, 6,81 inç büyüklüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan bu AMOLED ekran, özellikle telefondan video ya da yayın izlemeyi sevenler için muhteşem bir görsel deneyim vadediyor. Ekranda ayrıca 1500 nit parlaklık, 515 ppi piksel yoğunluğu ve HDR10+ gibi özellikler de bulunuyor. Bununla birlikte Mi 11'in ekran Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass Victus camla korunuyor ve önceki nesil koruyucu camlara göre çizilmeye karşı 2 kat, düşmelere karşı 1,5 kat daha dayanıklı olan bu cam, Mi 11'in "sağlamlığını" ciddi şekilde artırıyor.