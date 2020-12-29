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Haberler Galeri Xiaomi Mi 11 resmen tanıtıldı! Xiaomi Mi 11'in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte tüm detaylar...

11 resmen tanıtıldı! 'in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte tüm detaylar...

11 sonunda tanıtıldı. Telefon hakkında daha önce birçok dedikodu çıkmıştı, hatta bazı isimsiz kaynaklar tarafından 'in 2021'in ilk çeyreği içinde tanıtılacağı iddia edilmişti. Sonunda Xiaomi dedikodulara son noktayı koyan duyuruyu gerçekleştirdi. Mi 11, Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk telefon olma unvanını da taşıyor. Peki Xiaomi Mi 11'in özellikleri nedir? Xiaomi Mi 11 ne zaman satışa çıkıyor? Fiyatı nedir?

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:26
Xiaomi Mi 11 resmen tanıtıldı! Xiaomi Mi 11'in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte tüm detaylar...

11 ne zaman tanıtılacak? Mi 11'in özellikleri nedir? Xiaomi ne gibi yenilikler sunacak? Bunlar ve benzeri merak edilen sorular sonunda cevabını buldu. Uzun zamandır söylentilerle gündeme gelen yeni amiral gemisi resmen açıklandı. Özellikleriyle dikkat çeken telefon, Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk telefon da oldu.

Xiaomi Mi 11 resmen tanıtıldı! Xiaomi Mi 11'in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte tüm detaylar...

XIAOMI MI 11'İN TASARIMI VE EKRANI NASIL?

Yeni 11, selefi Mi 10'a oldukça benzer bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Yanlardan büyük bir kavise sahip olan ekranın sol üst köşesinde küçük bir kamera deliği yer alıyor. Ekran çerçeveleri Mi 10'a göre biraz daha inceltildiğinden ekran/gövde oranının az da olsa iyileştirildiğini söylemek mümkün.

, 6,81 inç büyüklüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan bu AMOLED ekran, özellikle telefondan video ya da yayın izlemeyi sevenler için muhteşem bir görsel deneyim vadediyor. Ekranda ayrıca 1500 nit parlaklık, 515 ppi piksel yoğunluğu ve HDR10+ gibi özellikler de bulunuyor. Bununla birlikte Mi 11'in ekran Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass Victus camla korunuyor ve önceki nesil koruyucu camlara göre çizilmeye karşı 2 kat, düşmelere karşı 1,5 kat daha dayanıklı olan bu cam, Mi 11'in "sağlamlığını" ciddi şekilde artırıyor.

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Xiaomi Mi 11 resmen tanıtıldı! Xiaomi Mi 11'in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte tüm detaylar...

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888'i bu ayın başlarında duyurdu ve yeni 11, Snapdragon 888'den güç alan ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bu gücü 12 GB'a kadar LPPDR5 RAM, 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama ile destekleyen Mi 11, 2021 model bir amiral gemisinden bekleyebileceğiniz en üst performansı vadediyor.

Xiaomi Mi 11 resmen tanıtıldı! Xiaomi Mi 11'in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte tüm detaylar...

KAMERA DETAYLARI

Xiaomi, tasarım konusundaki en büyük değişikliğini arka kamera kurulumunda yaptı diyebiliriz. Kameraların alt alta sıralandığı bir önceki kamera kurulumu, yerini yarı siyah yarı renkli kare kamera kurulumuna bırakmış durumda. Ayrıca Xiaomi, niteliği niceliğe tercih etmiş olacak ki Mi 11'in arkasında yalnızca üç kamera bulunuyor.

Mi 11'in ana kamerası, alışık olduğumuz üzere 108 MP'lik bir çözünürlük sunuyor. f/1,85 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kameranın hemen altında bulunan ultra geniş açı kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahip. LED flaşın üstünde yer alan makro kameranın çözünürlüğü ise 5 MP. Xiaomi, ekran deliğinde bulunan selfie kamerasında ise 20 MP'lik çözünürlük sunuyor.

Xiaomi Mi 11 resmen tanıtıldı! Xiaomi Mi 11'in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte tüm detaylar...

XIAOMI MI 11 TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
RAM: 8 GB/12 GB
Depolama: 128 GB/256 GB
Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED
Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, 10W ters şarj
İşletim Sistemi: 11, MIUI 12.5

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