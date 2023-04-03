iPhone 15 Pro Max'in fiyatı piyasayı sallayacak

Apple'ın merakla beklenen telefonu iPhone 15 Pro Max'un fiyatı oldukça yüksek olacak gibi görünüyor. İddialara göre, Apple telefoto lensi için çığır açan bir periskop lense sahip olacak. Bu lens, iPhone kameralarının derinlik sınırlamalarını çözecek ve yatay bir lens montajı sağlayacak. Ancak bu gelişmiş lens tasarımı, tüketicilere daha pahalıya mal olacak gibi duruyor.