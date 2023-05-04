4K'da 100 FPS'in üzerinde 'Redfall' deneyimi

Geçtiğimiz gün Redfall, NVIDIA DLSS 3 ve NVIDIA Reflex desteğiyle piyasaya sürüldü. GeForce oyuncuları, Redfall için yeni Game Ready Sürücüsüyle oyuna hazır hale geliyor.



Bu sürücü ayrıca DLSS 2 desteğiyle 2 Mayıs'ta piyasaya sürülen olan Diablo IV Server Slam ve Showgunners oyunlarını da kapsıyor. Yeni sürücü ayrıca 2 yeni GeForce Experience Optimal Ayarlar profilini de sunuyor.

DLSS 3 ve Reflex ile Redfall için Oyuna Hazır

NVIDIA'nın en yeni GeForce Game Ready Sürücüsü, oyuncuların sistemlerini NVIDIA DLSS 3 ve NVIDIA Reflex desteğiyle bugün piyasaya sürülen Redfall macerası için oyuna hazır hale getiriyor.

Oyuncular, NVIDIA DLSS 3 aktifken GeForce RTX 4090 ekran kartlarından elde ettikleri %71 oranındaki performans ile tüm ayarların maksimumda olduğu 4K'da 188 FPS'ye kadar oyun oynayabiliyor. Benzer şekilde GeForce RTX 4070 ve üzeri masaüstü GPU'ları 4K çözünürlükte 100 FPS'nin üzerinde oyun oynanmasını olanaklı hale getirirken RTX 4080'de kare hızları 148 FPS'e ulaşıyor.

Redfall, DLSS 3, DLSS 2 ve Reflex dahil olmak üzere NVIDIA teknolojileriyle donatılıyor. Bu sayede GeForce RTX Oyuncuları kusursuz Redfall deneyimini yaşayabilecek.

DLSS 2 Özellikli Diablo IV Server Slam için Oyuna Hazır

Başarılı Açık Beta'sının ardından Blizzard, oyuncuları 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Diablo IV Server Slam'de sunucularını stres testi yapmaya davet ediyor. Oyuncular, Beta Wolf Pack Cosmetic ve yeni bir Mount Trophy de dahil olmak üzere özel ödüller kazanmak için bir şansa daha sahip oluyor.

Oyuncular, GeForce RTX GPU ile kare hızlarını hızlandırmak için DLSS 2'yi etkinleştirerek Diablo IV'ü en yüksek ayarlarda ve çözünürlüklerde deneyimleyebilecek. Diablo IV 6 Haziran'da piyasaya sürüldüğünde, GeForce RTX 40 Serisi oyuncuları DLSS 3'ü daha da hızlı performans için etkinleştirebilecek.

DLSS desteği alan diğer oyunlar;

Showgunners (DLSS 2 desteği alıyor)

Daydream: Forgotten Sorrow ( 24 Mayıs'ta DLSS 2 ve ışın izleme desteği alıyor )

System Shock (30 Mayıs DLSS 2 desteği alıyor )

Daha Fazla Oyuna Hazır Hediyeler ve Yükseltmeler

Sıfırıncı gün desteği:

Showgunners, DLSS 2 desteğiyle bugün piyasaya sürülüyor

Aşağıdakiler dahil olmak üzere 2 yeni başlık için GeForce Experience optimal ayarları ekleniyor;

Summoners War: Chronicles

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