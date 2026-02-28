Mutfaktaki o sinsi düşmana son: Türk akademisyenlerden devrim niteliğinde buluş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Anadolu Üniversitesi akademisyenlerince, gıdalarda zamanla oluşan mantar ve küflerin çoğalmasının önüne geçilmesi amacıyla yeni nesil bileşik sentezlendi.

BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül ile Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Leyla Yurttaş, Doç. Dr. Asaf Evrim Evren, Dr. Öğretim Üyesi Merve Baysal ile Araştırma Görevlisi Aybüke Züleyha Kaya, uzun süre bekleyen gıdalarda oluşan ve bozulmaya yol açan mantar ve küflerin, mevcut koruyuculara direnç geliştirmesi nedeniyle yeni nesil bir bileşik ortaya çıkarmak için arayış içine girdi.