Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor oldu. Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Trabzonspor ile beşinci sırada bitiren Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor, genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün 25. dakikada, golcü oyuncusu Sörloth'un ise 90+10'da kaydettiği golle mücadeleyi kazanmasını bildi ve kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, bu sonuçla 2009-2010 Sezonu'ndan sonra ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını bildi. Alanyaspor ise Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanma şansını kullanamadı.

TRABZONSPOR'DA ÇİFTE SAKATLIK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u deviren Trabzonspor mücadelede iki sakatlık şoku birden yaşadı. İlk yarıda sakatlanan Ekuban oyuna devam edemezken, ikinci yarıda da Novak sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

ŞAMPİYONUN KASASI DOLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, 1.5 milyon dolar (yaklaşık 10.5 milyon TL) kazandı. Kaybeden Alanyaspor ise 900 bin dolar'ı kasasına koydu.

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SÖRLOTH SEZONU 33 GOLLE KAPATTI

Karşılaşmada Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, sezonu 33 golle kapattı. Süper Lig'de 24 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan Sörloth, Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 7'ye çıkardı. Norveçli futbolcu, Avrupa kupalarında ise bordo-mavili forma altında 2 kez ağları havalandırmıştı.



SÜPER KUPA MAÇI MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR ARASINDA

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu. Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.



BAKAN KASAPOĞLU TRABZONSPOR'U TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü'nü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 Sezonu 58'inci Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü'nü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum."

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