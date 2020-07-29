Erman Toroğlu'ndan flaş ilk yarı yorumu!

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A Spor yorumcusu Ernan Toroğlu, Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bu maç 60-65'ten sonra her tarafa dönebilir. İki tarafta da iyi oyuncular var. İki tarafta da fırsatçı oyuncular var." ifadelerini kullandı.