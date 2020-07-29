Erman Toroğlu'ndan Sörloth'a övgü!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Sörlorh ile ilgili konuşan Toroğlu, "Sörloth çok daha farklı şeyler yapabilecek bir oyuncu. Avrupa'da üst düzey takımlarda burada verdiğinin çok fazlasını verir." ifadelerini kullandı.