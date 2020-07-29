Video Spor Erman Toroğlu'ndan Sörloth'a övgü!

Erman Toroğlu'ndan Sörloth'a övgü!

Erman Toroğlu'ndan Sörloth'a övgü!
29.07.2020 | 23:04

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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Sörlorh ile ilgili konuşan Toroğlu, "Sörloth çok daha farklı şeyler yapabilecek bir oyuncu. Avrupa'da üst düzey takımlarda burada verdiğinin çok fazlasını verir." ifadelerini kullandı.

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