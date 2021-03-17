Her yerde kartal

hafta oynanan ve 3-2 Beşiktaş galibiyetiyle biten lig maçının ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesinde yine aynı sonuç çıktı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, ilk 10 dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele aldı.Ancak Başakşehir ikinci devre hücumda daha organize olmaya başlayınca Beşiktaş savunmasının da hatalarını değerlendirerek skoru eşitledi. Kalan bölümde hücum girişimlerinden çok orta saha mücadelesine dönen oyunda sertlik dozu da yükseldi. Sergen Yalçın'ın oyuna müdahaleleri karşılığını uzatmada buldu.Kupaya artık bir adım uzak olan siyah-beyazlılar ilk hedefine ulaşırken, ikinci hedefi olan derbi öncesi de büyük motivasyon kazandı.İlk yarının sonuna doğru Epureanu ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Aboubakar, sağ dizinin arka tarafından sakatlandı. 45 dakikayı tamamlayan Kamerunlu forvet ikinci devrede yerini Cyle Larin'e bıraktı. 29 yaşındaki oyuncunun önemli bir problemi olmadığı, kendisinin de isteği ile sadece tedbir amaçlı olarak oyundan alındığı belirtildi.Beşiktaş'ın savunmadaki başarılı ismi Domagoj Vida, takıma hücumda da hatırı sayılır bir destek verdi. Dünkü karşılaşmanın ikinci golünü kaydeden Hırvat stoper, toplamda 4 kez ağları sarstı.BEŞİKTAŞ'TA genelde sahaya kaptan olarak çıkan futbolcu, oyunda kaldığı süre içerisinde pazubandını çıkarmazken dün akşamki maçta bir istisna yaşandı. Takımın 38 yaşındaki emektar ismi Atiba Hutchinson 62. dakikada oyuna girerken mücadeleye kaptan başlayan Vida, pazubandını Kanadalı yıldıza teslim etti ve takım arkadaşına bir nevi saygısını göstermiş oldu.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü atan Larin, zor bir maç oynadıklarını ifade etti. Kanadalı forvet, "Rakibimiz savaşmayı bırakmadı ama biz de bırakmadık. Mutluyuz, finaldeyiz. Fenerbahçe derbisi çok önemli. Bugünkü (dünkü) maç da önemliydi. 'Arka direk Larin' pankartını gördüm. Taraftarlara teşekkür ederim. Ben işimi yapıyorum ve gol atmaya çalışıyorum. Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.