Ziraat Türkiye Kupası dev heyecan 3 canlı maçla A Spor’da sürüyor

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda dün başlayan 2. eleme turu bugün oynanacak 14 karşılaşmayla devam edecek. Bu mücadelelerden 3'ü A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. 13.00'te başlayacak Çankaya-Ofspor, 15.30'da start alacak Hendekspor- 52 Orduspor ve 19.00'daki Esenler Erokspor-Osmaniyespor maçları naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak.



EDİRNE'DEN FARKLI TARİFE

ZIRAAT Türkiye Kupası 2. Eleme turunda Edirnespor, sahasında konuk ettiği Çatalcaspor'u 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti. İlk yarıda Hakan Akman'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Edirne temsilcisi, 47'de Ege Atlam'ın kendi kalesine gönderdiği golle farkı ikiye çıkardı. 87'de Atakan Serin ağları havalandırarak sonucu ilan etti. Edirne üst tura yükselirken, Çatalca kupaya veda etti



DÜZCESPOR PENALTILARLA

DÜZCESPOR, deplasmanda İçel İdmanyurdu'nu penaltılarla 7-6 yenerek üst tura çıktı. 79'da Ömer ile öne geçen İçel'e 88'de Düzce, Tugay'la yanıt verdi. Maç 1-1'lik skorla uzatmalara giderken, eşitlik bozulmayınca penaltılara geçildi. Atışlarda rakibine 6-5 üstünlük kuran Düzce, turu geçti.



ARNAVUTKÖY TEK GOLLE ELAZIĞSPOR'U DEVIRDI

ARNAVUTKÖY Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Elazığspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Arnavutköy ise 48. dakikada Halil Çelik'in attığı golle galip gelerek üst tura çıktı.