Fuat Bavuk 5 gol attı Serik, Pazarspor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da 2'nci lig ekiplerinden Serik Belediyespor, Pazarspor'u 7-0 yendi. Serik Belediyespor'da 5 gol atan Fuat Bavuk, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Serik Belediyespor'un sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle maç Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynandı.





Maç, ev sahibi Serik Belediyesorun orta vuruşu ile başladı. 3'üncü dakikada Pazarspor'un ceza sahası içinde topla buluşan Serik Belediyespor'dan Ahmet Abdullah Çakmak topu filelerle buluşturdu: 1-0.



40'ıncı dakikada Fuat Bavuk'un golüyle Serik Belediyespor 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Serik Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Serik Belediyespor'un üstün oynadığı maçta 58'inci dakikada Burak Sürmelinin ortaladığı topu kafa vuruşuyla filelere gönderen Atakan Arslan takımının 3'üncü golünü attı.



59'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Fuat Bavuk'un şutunda top kale çizgisini geçti:4-0.



Karşılaşmanın 68, 71 ve 79'uncu dakikalarında topu filelerle buluşturan Fuat Bavuk, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Fuat Bavuk'un 5 gol attığı maçta Serik Belediyespor, Pazarspor'u 7-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Serik Belediyespor futbolcuları büyük sevinç yaşadı. Maçı Serik Belediyespor Başkanı Halil Deligöz de izledi. Karşılaşmanın galibi Serik Belediyespor, üst tura yükseldi.