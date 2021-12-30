Kayserispor kupada güle oynaya turladı! Aksarayspor'u gole boğdular

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kayserispor sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
KAYSERİSPOR 4 - 0 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Alper Akarsu, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner Özaral
YUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk - Yasir, Carole, Ramazan, Onur, Uzodimma (Dk. 46 Nurettin), İbrahim (Dk. 57 Eray), Cardoso, Mane (Dk. 78 Mustafa), Emre (Dk. 87 Talha), Gökhan (Dk. 78 Gavranovic)
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Hasan Çayrak - Alperen, Muhammed, Serkan, Nurullah, Ahmet Tuna (Dk. 46 Furkan), Gürcan, Hasan Gündoğdu (Dk. 79 Oğuzhan), Mehmet (Dk. 73 Yusuf Baran), Fatih, Mervan Yusuf (Dk. 46 Alican)
GOLLER: Dk. 5 (P) İbrahim, Dk. 28 Gökhan, Dk. 85 Cardoso, Dk. 88 Gavranovic (Yukatel Kayserispor)
SARI KARTLAR: Cardoso (Yukatel Kayserispor) Serkan, Gürcan (Aksaray Belediyespor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
5. dakikada Emre Demir'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan İbrahim, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
28. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Cardoso'nun ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
32. dakikada Ramazan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Carole, topu yerden müsait durumdaki Emre Demir'e çıkardı. Emre'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Furkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
80. dakikada Yusuf'un yay üzerinden şutunda top direğin yanından auta çıktı.
85. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gavranovic'in pasıyla topla buluşan Cardoso'nun şutunda top filelerle buluştu. 3-0
88. dakikada ceza sahası içerisinde Mustafa'nın pasıyla topla buluşan Gavranovic, önünü boşaltarak şutunu çekti ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 4-0
BERTOLACCI YENİ TAKIMINI İZLEDİ
Yukatel Kayserispor'un prensipte anlaştığı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, sarı kırmızılı takımın 68 Aksaray Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası 5'inci tur maçını tribünden izledi.
Yukatel Kayserispor'un ara transfer döneminde anlaştığı ilk isim olan Andrea Bertolacci, bugün Kayseri'ye geldi. İtalyan futbolcu Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor maçını tribünden izledi. Kayserispor'un kısa sürede Bertolacci ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.