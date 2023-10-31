Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda heyecan devam ediyor. Süper Lig ekibi Alanyaspor, evinde TFF 3.üncü Lig ekibi Belediye Kütahyaspor'u ağırladı. Maçta çok daha etkili taraf olan Alanyaspor rakibini 4-1'lik skora geçerek adını 4. tura yazdırdı.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ

Alanyaspor 4-1 Kütahya Belediyespor (ÖZETİ İZLEYİN)

Alanyaspor'un gollerini Sisto, Janvier, Anderson (2) kaydederken, Belediye Kütahyaspor'un tek golünü Berkant'tan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 27'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Kornerden dönen topta Alanyaspor'da Emirhan Çavuş'un pasında topla buluşan Sisto ceza yayının gerisinden sert bir şut çekti. Savunmada Samet Cantürk'e çarpan top fileleri havalandırdı: 1-0.

GOL! 34'üncü dakikada Alanyaspor farkı 2 çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Yunus Bahadır'ın ceza sahası dışına çıkartığı pasta Janvier'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

GOL! 43'üncü dakikada Alanyaspor 3 farkla üstünlüğünü sürdürdü. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Balkovec'in ortaladığı topa vuran Anderson meşin yuvarlağını ağlarla buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmanın ilk devresi Alanyaspor'un 3 farklı üstünlüğüyle tamalandı.

GOL! 63'üncü dakikada Kütahyaspor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta, Halil İbrahim Pekşen'in ortasında topla buluşan Yekta Sönmez'in verdiği pasta Berkant Şahin Kök ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Alanyaspor savunmasında Lima'ya çarpan top fileleri havalandırdı: 3-1.

GOL! 80'inci dakikada Alanyaspor tekrardan farkı 3'e yükseltti. Sol kanattan gelişen Alanyaspor'un hızlı atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinde çevirdiği topta Anderson topu ağlarla gönderdi: 4-1

Karşılaşma ev sahibi ekip Alanyaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.