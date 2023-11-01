Ankaragücü, Malatya Arguvan'ı mağlup ederek bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında MKE Ankaragücü, TFF 3. Lig ekibi Malatya Arguvanspor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında bir topu direkten dönen ve çok fazla pozisyona giren MKE Ankaragücü, bu fırsatlardan yararlanamayınca taraflar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

GOL! 64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Renaldo'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, topu altı pasın önündeki Morutan'a çıkardı. Müsait durumdaki Morutan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

77. dakikada başkent ekibi farkı 2'ye yükseltti. Efkan Bekiroğlu'yla verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, topu kale sahasının içindeki Macheda'ya çıkardı. Macheda, topu boş filelere yolladı: 2-0.

MKE Ankaragücü, Malatya Arguvanspor'u 2-0 mağlup ederek 4. tura çıktı.