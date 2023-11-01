MKE Ankaragücü 2-0 Malatya Arguvan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında MKE Ankaragücü evinde Malatya Arguvan'ı Morutan ve Macheda'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.