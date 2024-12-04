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Türkiye Kupası Haberler Son dakika: Alanyaspor, Türkiye Kupası’nda 5’inci Tur’a yükseldi! Golleri izle...

Son dakika: Alanyaspor, Türkiye Kupası’nda 5’inci Tur’a yükseldi! Golleri izle...

Son dakika haberi: Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında Alanyaspor sahasında oynadığı maçta 2’nci Lig 1’inci Grup’ta mücadele veren Fethiyespor’u 4-1 yenerek 5’inci Tur’a yükseldi. İşte maçın golleri...

Giriş: 04 Aralık 2024, Çarşamba 15:16 Güncelleme: 04 Aralık 2024, Çarşamba 16:07

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında sahasında Fethiyespor ile karşılaştı. Turuncu yeşilliler, iyi başladığı ilk yarıda 11'inci dakikada Janvier'in gölüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'un ikinci golünü 16'ncı dakikada Balkovec kaydederken, 28'inci dakikada ise Rony Lopes attığı golle farkı 3'e çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında rakip sahada daha etkili olan ev sahibi ekip, 81'inci dakikada genç oyuncusu Arda Usluoğlu'nun gölüyle farkı 4'e çıkarttı. Fethiyespor'da 84'üncü dakikada Mehmet Türkmen, attığı golle skoru belirledi: 4-1. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alanyaspor sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci Tur'a yazdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Corendon Alanyaspor 1-0 Fethiyespor

GOL | Corendon Alanyaspor 2-0 Fethiyespor

GOL | Corendon Alanyaspor 3-0 Fethiyespor

GOL | Corendon Alanyaspor 4-0 Fethiyespor

GOL | Corendon Alanyaspor 4-1 Fethiyespor

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