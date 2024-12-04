Video Türkiye Kupası GOL | Corendon Alanyaspor 1-0 Fethiyespor
GOL | Corendon Alanyaspor 1-0 Fethiyespor

GOL | Corendon Alanyaspor 1-0 Fethiyespor

04.12.2024 | 15:58

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Corendon Alanyaspor, 11. dakikada Nicolas Janvier'in attığı golle Fethiyespor karşısında 1-0 öne geçti.

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