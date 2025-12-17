Türkiye Kupası Haberler Kupa şöleni fırtına ile başlıyor

Kupa şöleni fırtına ile başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Trabzonspor, evinde Alanyaspor’u konuk edecek. Grubun diğer maçında Karagümrük ile İstanbulspor karşılaşacak. Futbol bayramı, A Spor ekranlarında olacak

Giriş: 17 Aralık 2025, Çarşamba 07:00 Güncelleme: 17 Aralık 2025, Çarşamba 08:15

Türkiye Kupası'nda grup maçları bugün start alıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu büyük şölen nefesleri kesecek. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, A Grubu ilk hafta maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, A Spor naklen yayınlayacak. Maç öncesi ve sonrasındaki perde arkası gelişmeler yine A Spor ekranlarında olacak. Fırtına'da Afrika Kupası'na giden Onuachu ve Oulai yok. Adalesinde ödem oluşan Folcarelli ile topuğunda ödem tespit edilen Mustafa kadrodan çıkarıldı. Gruptaki diğer maçta ise Karagümrük 15.00'te İstanbulspor'u ağırlayacak ve A.Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.

C GRUBU'NDA TEK MAÇ VAR
TÜRKİYE Kupası'nda C Grubu'nda ise Ç.Rize ile Gaziantep 18.00'de kozlarını paylaşacak. A Spor ekranlarından yayınlanacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. İlk hafta 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak. Maçlar, 24 Aralık'ta bitecek.

