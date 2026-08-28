Kupada ilk heyecan

Ziraat Türkiye Kupası 1. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Bu turda Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre 15- 16-17 Eylül tarihlerinde bölgesel olarak oynanacak müsabakalar sonucu, kazanan takımlar ikinci ön eleme turuna yükselecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
Galata-Yalova FK 77
İnkılap-Beykoz Anadolu
Uzunköprü-Kartal
Altay-Söke 1970
Buca 1928-Gaziemir
Karaman-Kepez
Yeni Mersin İ.Y.- Bucak Bld. Oğuz
Osmaneli-Eskişehir Anadolu
Kırıkkale-Kırşehir FSK
1923 Afyonkarahisar-Ürgüp
Amasya-Çankırıgücü
Sinop-Arıt Kayadibi
Tokat Bld.-Keşap
Ordu 1967-Torul Bld.
Adana-Yeni Malatya
Kilis Birlikgücü-Kahta 02
Dersim-Siirt 56
Cizre Bld.-Hakkari Zap
Göle-Kars 36
Bayburt-Borçka