Kupada ilk heyecan

Ziraat Türkiye Kupası 1. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Bu turda Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre 15- 16-17 Eylül tarihlerinde bölgesel olarak oynanacak müsabakalar sonucu, kazanan takımlar ikinci ön eleme turuna yükselecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

Galata-Yalova FK 77

İnkılap-Beykoz Anadolu

Uzunköprü-Kartal

Altay-Söke 1970

Buca 1928-Gaziemir

Karaman-Kepez

Yeni Mersin İ.Y.- Bucak Bld. Oğuz

Osmaneli-Eskişehir Anadolu

Kırıkkale-Kırşehir FSK

1923 Afyonkarahisar-Ürgüp

Amasya-Çankırıgücü

Sinop-Arıt Kayadibi

Tokat Bld.-Keşap

Ordu 1967-Torul Bld.

Adana-Yeni Malatya

Kilis Birlikgücü-Kahta 02

Dersim-Siirt 56

Cizre Bld.-Hakkari Zap

Göle-Kars 36

Bayburt-Borçka