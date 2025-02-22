AK Parti 8. Olağan Kongresi yarın... Erkan Kandemir: 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Kongremizde uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu görüyoruz. Hem büyükelçiler düzeyinde hem siyasi parti temsilcileri anlamında, dünyanın dört bir tarafından kongremize pek çok yabancı devlet insanı teşrif buyuracak. Onları ağırlayacağız. Sadece Türkiye için değil bu kongre dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak" dedi.