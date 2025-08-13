Haberler Yaşam Haberleri AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir
Giriş Tarihi: 13.8.2025 18:46 Son Güncelleme: 13.8.2025 18:49

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in siyaseti zehirleyen bir odak haline geldiğin belirterek, "Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel'in yaptığı siyaset değildir.

Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.

Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz.

Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız.

