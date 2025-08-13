AK Parti’den Özgür Özel’e sert tepki: Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel'in yaptığı siyaset değildir.

Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.

Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz.

Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız.