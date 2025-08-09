Atık yığınları 15 metreyi aştı! Bakanlık harekete geçti: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 7.4 milyon lira ceza

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi.

15 METREYE ULAŞAN USULSÜZ DOLGU

Kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yükseğine kadar ulaştığı tespit edildi.